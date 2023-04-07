07 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
07 Nisan 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Aktüel Futbol
02:00 Cremonese - Fiorentina
03:45 Futbol Aklı
05:15 Hollanda Eredivisie Özetler
05:35 Belçika Pro Lig Özetler
06:00 İspanya La Liga Özetler
06:30 İtalya Seri A Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Portekiz Süper Lig Özetler
09:40 Spor Takvimi
09:45 Hollanda Eredivisie Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 İspanya La Liga Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Goller
13:40 İskoçya Premiership Özetler
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Panorama
18:00 Spor Merkezi
19:40 Spor Toto Süper Lig Goller
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol
23:00 Başlama Vuruşu