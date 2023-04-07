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07 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

07 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Nisan 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Aktüel Futbol

02:00 Cremonese - Fiorentina

03:45 Futbol Aklı

05:15 Hollanda Eredivisie Özetler

05:35 Belçika Pro Lig Özetler

06:00 İspanya La Liga Özetler

06:30 İtalya Seri A Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Portekiz Süper Lig Özetler

09:40 Spor Takvimi

09:45 Hollanda Eredivisie Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 İspanya La Liga Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Goller

13:40 İskoçya Premiership Özetler

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto Süper Lig Panorama

18:00 Spor Merkezi

19:40 Spor Toto Süper Lig Goller

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol

23:00 Başlama Vuruşu

Kaynak: InterSinema.com / TV

Futbol Aktüel Spor Trt TV Haberler

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