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07 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

07 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Nisan 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 Karate

01:55 The Minute

02:00 Snooker: World Grand Prix

03:30 Bisiklet: Bask Turu

05:00 Dünya Körling Şampiyonası

07:00 Bisiklet: Bask Turu

08:30 Snooker: Galler Açık

10:30 Bisiklet: Bask Turu

12:00 The Power Of Sport

12:30 Dünya Körling Şampiyonası

14:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

15:00 Bisiklet: Scheldeprijs

17:00 Bisiklet: Bask Turu

19:45 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

20:15 Bisiklet: Scheldeprijs

21:00 Paris Maratonu

22:00 Yelken: The Ocean Race

22:30 The Power Of Sport

23:00 Bisiklet: Bask Turu

Kaynak: InterSinema.com / TV

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