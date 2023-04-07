07 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
07 Nisan 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Karate
01:55 The Minute
02:00 Snooker: World Grand Prix
03:30 Bisiklet: Bask Turu
05:00 Dünya Körling Şampiyonası
07:00 Bisiklet: Bask Turu
08:30 Snooker: Galler Açık
10:30 Bisiklet: Bask Turu
12:00 The Power Of Sport
12:30 Dünya Körling Şampiyonası
14:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
15:00 Bisiklet: Scheldeprijs
17:00 Bisiklet: Bask Turu
19:45 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
20:15 Bisiklet: Scheldeprijs
21:00 Paris Maratonu
22:00 Yelken: The Ocean Race
22:30 The Power Of Sport
23:00 Bisiklet: Bask Turu