07 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
07 Nisan 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Kaleci ve Golcü
02:30 Beinspired
03:30 Gamer
04:30 Süper Lig Haftası
05:00 İstatistik Bankası
05:30 İstanbulspor - V.Karagümrük
07:15 Süper Lig Haftanın Golleri
07:30 Süper Lig Haftası
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 M. Başakşehir - Ankaragücü
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Galatasaray - Malatyaspor
13:45 1 Yıldız 10 Gol
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Konyaspor - Antalyaspor
15:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
15:30 Sivasspor - Başakşehir
16:00 Galatasaray - A. Demirspor
18:00 Beinspired
19:00 Taraftar
20:00 Süper Hikayem
21:00 Santra
22:30 İstatistik Bankası
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası