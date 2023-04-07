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07 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

07 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Nisan 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Kaleci ve Golcü

02:30 Beinspired

03:30 Gamer

04:30 Süper Lig Haftası

05:00 İstatistik Bankası

05:30 İstanbulspor - V.Karagümrük

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Süper Lig Haftası

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 M. Başakşehir - Ankaragücü

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Galatasaray - Malatyaspor

13:45 1 Yıldız 10 Gol

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Konyaspor - Antalyaspor

15:00 Kasımpaşa - Trabzonspor

15:30 Sivasspor - Başakşehir

16:00 Galatasaray - A. Demirspor

18:00 Beinspired

19:00 Taraftar

20:00 Süper Hikayem

21:00 Santra

22:30 İstatistik Bankası

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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