07 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
07 Nisan 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:55 Haberler
01:00 Discovery Golf
01:30 Bisiklet: Bask Turu
02:30 Tenis: Avustralya Açık
04:00 Wdf Dünya Dart Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Bask Turu
07:30 Bisiklet: Gp Miguel Indurain
08:30 Hall Of Fame: Beijing 2022
09:30 Wdf Dünya Dart Şampiyonası
11:30 Bisiklet: Bask Turu
13:00 Discovery Golf
13:30 The Minute
13:35 Wdf Dünya Dart Şampiyonası
15:00 Bisiklet: Scheldeprijs
16:30 Bisiklet: Bask Turu
18:30 Bisiklet: Flandre Turu
19:30 Cycling Show
20:00 Bisiklet: Bask Turu
20:55 Haberler
21:00 Wdf Dünya Dart Şampiyonası
InterSinema.com / TV