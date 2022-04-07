07 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

07 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
07 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

07 Nisan 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:55 Haberler

01:00 Discovery Golf

01:30 Bisiklet: Bask Turu

02:30 Tenis: Avustralya Açık

04:00 Wdf Dünya Dart Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Bask Turu

07:30 Bisiklet: Gp Miguel Indurain

08:30 Hall Of Fame: Beijing 2022

09:30 Wdf Dünya Dart Şampiyonası

11:30 Bisiklet: Bask Turu

13:00 Discovery Golf

13:30 The Minute

13:35 Wdf Dünya Dart Şampiyonası

15:00 Bisiklet: Scheldeprijs

16:30 Bisiklet: Bask Turu

18:30 Bisiklet: Flandre Turu

19:30 Cycling Show

20:00 Bisiklet: Bask Turu

20:55 Haberler

21:00 Wdf Dünya Dart Şampiyonası

InterSinema.com / TV

Eurosport, Haberler, Bisiklet, Golf, TV, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title