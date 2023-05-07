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07 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

07 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Mayıs 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

04:00 Spor Artı

05:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:35 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto Süper Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Spor Toto 1. Lig Goller

16:00 Gündem Futbol

17:30 İspanya La Liga Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:30 Set Sayısı

18:55 Vakıfbank - Fenerbahçe Opet

21:00 Stadyum

23:00 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com / TV

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