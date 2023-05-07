Üye Girişi
Haberi Paylaş
07 Mayıs 2023 Star Yayın Akışı

07 Mayıs 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Mayıs 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Yüz Yıllık Mucize

03:15 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

04:00 Bir Şansım Olsa

04:45 Söz

06:30 Yüz Yıllık Mucize

08:30 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

09:30 Bir Şansım Olsa

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

Kaynak: InterSinema.com / TV

Gülseren Budayıcıoğlu Yüz Yıllık Mucize Star TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title