Üye Girişi
Haberi Paylaş
07 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

07 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Mayıs 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Bisiklet: İspanya Turu

01:30 Triatlon: Pto Tour

02:30 Bisiklet: İtalya Turu

04:00 6 Hours Of Spa Francorchamps

06:00 Speedway: Grand Prix

07:00 Bisiklet: İspanya Turu

08:00 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Triatlon: Pto Tour

11:00 Bisiklet: İspanya Turu

12:00 Bisiklet: İtalya Turu

13:00 Bisiklet: İtalya Turu

18:45 Bisiklet: İspanya Turu

19:45 Tırmanış Dünya Kupası

20:45 Triatlon: Pto Tour

22:00 Bisiklet: İtalya Turu

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport İspanya TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title