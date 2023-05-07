07 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
07 Mayıs 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:30 Süper Hikayem
02:30 Taraftar
03:30 İstanbulspor - B. Giresunspor
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 C.Alanyaspor - HK Ümraniyespor
07:15 Süper Lig Haftanın Golleri
07:30 Süper Lig Haftası
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 V. Karagümrük - FTA Antalyaspor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Santra
12:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Antalyaspor - Beşiktaş
14:45 Konyaspor - Kayserispor
15:15 Trabzonspor - Ankaragücü
16:00 C.Alanyaspor - HK Ümraniyespor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Sanal Direktör
19:00 Süper Hikayem
20:00 Taraftar
21:00 Beinspired
22:00 Sanal Direktör
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası