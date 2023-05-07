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07 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

07 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Mayıs 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:30 Süper Hikayem

02:30 Taraftar

03:30 İstanbulspor - B. Giresunspor

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 C.Alanyaspor - HK Ümraniyespor

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Süper Lig Haftası

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 V. Karagümrük - FTA Antalyaspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Santra

12:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Antalyaspor - Beşiktaş

14:45 Konyaspor - Kayserispor

15:15 Trabzonspor - Ankaragücü

16:00 C.Alanyaspor - HK Ümraniyespor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Sanal Direktör

19:00 Süper Hikayem

20:00 Taraftar

21:00 Beinspired

22:00 Sanal Direktör

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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