07 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:30 Dengi Dengine

04:20 Şehirden Uzakta

05:10 Hapishanedeki Çiçek

07:25 Kalk Gidelim

10:45 Doğayla Mücadele

12:45 Kara Tahta

15:55 Kasaba Doktoru

18:30 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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