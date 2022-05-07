07 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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07 Mayıs 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
03:00 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 Güzel Köylü
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Ah Nerede
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ali Baba ve 7 Cüceler
22:30 Ali Baba ve 7 Cüceler
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