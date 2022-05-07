07 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

03:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 Güzel Köylü

07:30 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Ah Nerede

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Ali Baba ve 7 Cüceler

22:30 Ali Baba ve 7 Cüceler

InterSinema.com / TV