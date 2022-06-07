07 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Haberler

07 Haziran 2022 Star Yayın Akışı 07 Haziran 2022 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:30 Fazilet Hanım ve Kızları 03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 05:30 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Gerçeğin Peşinde 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Deprem 22:15 Deprem InterSinema.com / TV TV Haberler

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