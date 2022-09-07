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07 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı

07 Eylül 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kasaba Doktoru

03:05 Anadolu'da Yaşam

03:50 Balkan Ninnisi

06:35 Yedi Numara

08:45 Tozkoparan İskender

11:35 Anadolu'da Yaşam

12:40 Masumlar Apartmanı

15:25 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mükemmel Eşleşme

Kaynak: InterSinema.com / TV

TV Haberler

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