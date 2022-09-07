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07 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

07 Eylül 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Y. Samsunspor - Manisa

03:45 Spor Atlası

03:55 Spor Takvimi

04:00 Stadyum

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Spor Atlası

16:00 Hedef Süper Lig

17:55 Spor Takvimi

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Teknik Analiz

23:00 İkili Oyun

Kaynak: InterSinema.com / TV

Trt TV Haberler

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