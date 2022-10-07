07 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
07 Ekim 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Başlama Vuruşu
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:05 Portekiz Süper Lig Özetler
03:30 Hollanda Eredivisie Özetler
03:55 İtalya Seri A Özetler
04:25 İspanya La Liga Özetler
04:55 Spor Takvimi
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
13:30 İtalya Seri A Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 Spor Toto Süper Lig Goller
16:00 Gündem Futbol
17:50 İspanya La Liga Goller
18:00 Spor Merkezi
19:50 İskoçya Premiership Goller
19:55 Adanaspor - Beyçimento Bandırmaspor
22:00 Stadyum
23:30 İleri Üçlü