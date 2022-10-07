07 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 07 Ekim 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Taraftar 01:00 Süper Hikayem 02:00 Santra 03:30 İstatistik Bankası 04:00 Ankaragücü - M. Başakşehir 05:45 Haftanın Golleri 06:00 Kasimpaşa - Gaziantep Fk 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Kocaelispor - Trabzonspor 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Santra 12:30 Samsunspor - Galatasaray 14:00 Süper Lig Maç Özetleri 14:15 1. Lig Haftanın Golleri 14:30 Trabzonspor - Kasimpaşa 15:00 M. Başakşehir - Dg Sivasspor 15:30 Fta Antalyaspor-a. Konyaspor 16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe 17:45 Süper Lig'in Gol Krallari 18:00 Sanal Direktör 19:00 beIN Süper Lig 20:00 Gaziantep - A.demirspor 22:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Ankaragücü beIN TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 07 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.