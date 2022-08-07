07 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
07 Ağustos 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
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Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Balkan Ninnisi
04:45 Kalk Gidelim
07:45 Payitaht Abdülhamid
11:30 Umudun Toprağı
12:30 Mükemmel Eşleşme
15:35 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş
InterSinema.com / TV