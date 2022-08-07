07 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı
07 Ağustos 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
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Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:45 Duy Beni
04:00 İki Aile
05:20 Yüksek Sosyete
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Yüksek Sosyete
12:45 Ah Nerede
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Duy Beni
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