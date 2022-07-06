06 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Gündem Futbol Transfer 04:00 Spor Artı 05:00 Transfer Günlüğü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme 10:55 Spor Takvimi 12:30 Gün Ortası 13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme 13:55 Spor Takvimi 14:00 TBMM-TV 17:45 Wimbledon Tenis Turnuvası 21:00 Aktüel Futbol Transfer 21:55 İngiltere - Avusturya InterSinema.com / TV Avusturya Futbol Trt TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 06 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.