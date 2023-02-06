06 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
06 Şubat 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Galatasaray - Trabzonspor
03:15 Süper Lig'in Gol Krallari
03:30 A. Hatayspor - Kasımpaşa
05:15 Süper Lig'in Gol Krallari
05:30 İstanbulspor - C. Alanyaspor
07:15 Süper Lig'in Gol Krallari
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
08:45 Süper Lig'in Gol Krallari
09:00 Galatasaray - Trabzonspor
10:45 Süper Lig'in Gol Krallari
11:00 Bein Manşet
12:30 Beşiktaş - Erzurumspor
14:00 Gamer
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:45 Süper Lig'in Gol Krallari
16:00 Fenerbahçe - Konyaspor
16:35 Maç Başlıyor
17:00 H. Ümraniye - A. Demirspor
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - A. Konyaspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio