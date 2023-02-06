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06 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

06 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

06 Şubat 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Galatasaray - Trabzonspor

03:15 Süper Lig'in Gol Krallari

03:30 A. Hatayspor - Kasımpaşa

05:15 Süper Lig'in Gol Krallari

05:30 İstanbulspor - C. Alanyaspor

07:15 Süper Lig'in Gol Krallari

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

08:45 Süper Lig'in Gol Krallari

09:00 Galatasaray - Trabzonspor

10:45 Süper Lig'in Gol Krallari

11:00 Bein Manşet

12:30 Beşiktaş - Erzurumspor

14:00 Gamer

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:45 Süper Lig'in Gol Krallari

16:00 Fenerbahçe - Konyaspor

16:35 Maç Başlıyor

17:00 H. Ümraniye - A. Demirspor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - A. Konyaspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

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