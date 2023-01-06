06 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 06 Ocak 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 04:00 Dünya Kupası Hikayeleri 04:35 Spor Toto Süper Lig Özetler 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Portekiz Süper Lig Goller 09:25 İskoçya Premiership Özetler 09:40 Spor Toto Süper Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler 13:50 Portekiz Süper Lig Goller 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:55 Spor Takvimi 20:00 Dakika Skor 22:00 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Spor Trt TV Haberler

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