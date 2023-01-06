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06 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

06 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

06 Ocak 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Galatasaray - Ankaragücü

03:15 Ustalara Saygı 2022

03:30 A. Konyaspor - DG Sivasspor

05:30 Y. Kayserispor - V. Karagümrük

07:30 Kasımpaşa - C. Alanyaspor

09:30 Kocaelispor - Fenerbahçe

11:00 Bein Manşet

12:30 Beşiktaş - Adanaspor

14:00 Gamer

15:00 beINspired

16:00 Spor Toto 1. Lig'de 2022...

16:35 Maç Başlıyor

17:00 Gaziantep FK - M. Başakşehir

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Trabzonspor - B.Giresunspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Galatasaray Ankaragücü beIN TV Haberler

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