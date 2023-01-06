06 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
06 Ocak 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Galatasaray - Ankaragücü
03:15 Ustalara Saygı 2022
03:30 A. Konyaspor - DG Sivasspor
05:30 Y. Kayserispor - V. Karagümrük
07:30 Kasımpaşa - C. Alanyaspor
09:30 Kocaelispor - Fenerbahçe
11:00 Bein Manşet
12:30 Beşiktaş - Adanaspor
14:00 Gamer
15:00 beINspired
16:00 Spor Toto 1. Lig'de 2022...
16:35 Maç Başlıyor
17:00 Gaziantep FK - M. Başakşehir
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Trabzonspor - B.Giresunspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023