06 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

Kara Tahta Hikmet kimdir? Kara Tahta Hikmet gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Hikmet" karakteri kim oynuyor? Nizam Namidar kimdir?

Kara Tahta nerede çekiliyor? Kara Tahta dizisi nerede, hangi il ve ilçede çekildi? Dizideki çekimler nerede yapıldı? İstanbul mu Edirne mi?