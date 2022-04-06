06 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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06 Nisan 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 İH Konyaspor - Göztepe
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Final
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Süper Lig Yolu
05:30 Sporun Mabetleri
06:00 Taraftar
07:00 Yeni Gün
09:00 Y. Kayserispor - Fenerbahçe
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Eskişehirspor - Trabzonspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Beşiktaş - A. Alanyaspor
15:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor
15:15 Göztepe - Y. Kayserispor
15:30 Ç. Rizespor - İH Konyaspor
16:00 Galatasaray - V. Karagümrük
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Farklı Açı
19:30 Kaleci ve Golcü
21:00 Kuşak Çatışması
22:00 Süper Hikayem
23:00 Yeni Nesil Talk Show
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022