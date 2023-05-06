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06 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı

06 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

06 Mayıs 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Al Sancak

02:30 Kalk Gidelim

04:10 Seksenler

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:50 Ege'nin Hamsisi

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Tek Yürek

12:00 Yürek Çıkmazı

15:20 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Kaynak: InterSinema.com / TV

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