06 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:45 Dengi Dengine

03:40 Son Takla

05:10 Kuklalı Köşk

06:30 Gönül Dağı

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Masumlar Apartmanı

18:30 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

InterSinema.com / TV