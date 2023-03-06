06 Mart 2023 Star Yayın Akışı TV Haberleri 06 Mart 2023 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:45 Toprak ile Fidan 02:45 Ayşecik ile Ömercik 04:30 Söz 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 17:30 Dünden Sonra Yarından Önce 18:15 Star Haber 20:00 Ömer Kaynak: InterSinema.com / TV Star TV Haberler

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