06 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
06 Kasım 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
03:30 Dünya Kupası Hikayeleri
04:05 FIFA Magazin
04:30 Spor Artı
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Bülteni
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:00 Derbi Özel
13:25 Manisa FK - Sakaryaspor
15:30 Derbi Özel
15:55 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
18:00 Stadyum
18:55 Altay - Beyçimento Bandırmaspor
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum