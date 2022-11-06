Üye Girişi
Haberi Paylaş

06 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

06 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı

06 Kasım 2022 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:25 Haberler

00:30 The Power Of Sport

01:00 Tenis: Roland Garros

02:30 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

03:15 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

04:00 Hall Of Fame: Pyeongchang 2018

05:00 72

06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

06:30 Bisiklet Dünya Şampiyonası

08:00 Tenis: Amerika Açık

09:30 Tenis: Amerika Açık

10:30 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

11:00 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

12:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

14:45 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

15:50 Kayakla Atlama Dünya Kupası

16:45 Kayakla Atlama Dünya Kupası

18:45 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

19:50 The Power Of Sport

20:00 Back On Track

20:45 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

21:30 Haberler

21:35 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

22:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

23:15 Kayakla Atlama Dünya Kupası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Roland Garros Eurosport Haberler Tenis TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title