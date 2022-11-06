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06 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

06 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

06 Kasım 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Hk Ümraniyespor - C.alanyaspor

03:15 Derbi Klip

03:30 beIN Süper Lig

04:45 Derbi Klip

05:00 Trio

06:00 Z Raporu

07:00 Sanal Direktör

07:45 Derbi Klip

08:00 Kasimpaşa - Ankaragücü

09:45 Derbi Klip

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Bir Derbi Günü

13:00 Beşiktaş - Galatasaray

13:30 Galatasaray - Beşiktaş

14:00 Unutulmaz Derbiler

15:00 Lig Merkezi

17:00 Galatasaray - Beşiktaş

18:00 beIN Süper Lig

20:00 Galatasaray - Beşiktaş

22:00 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

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