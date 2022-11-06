06 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
06 Kasım 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Hk Ümraniyespor - C.alanyaspor
03:15 Derbi Klip
03:30 beIN Süper Lig
04:45 Derbi Klip
05:00 Trio
06:00 Z Raporu
07:00 Sanal Direktör
07:45 Derbi Klip
08:00 Kasimpaşa - Ankaragücü
09:45 Derbi Klip
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Bir Derbi Günü
13:00 Beşiktaş - Galatasaray
13:30 Galatasaray - Beşiktaş
14:00 Unutulmaz Derbiler
15:00 Lig Merkezi
17:00 Galatasaray - Beşiktaş
18:00 beIN Süper Lig
20:00 Galatasaray - Beşiktaş
22:00 beIN Süper Lig