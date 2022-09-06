06 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
06 Eylül 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 FIFA Magazin
02:55 Efsanelerin İzinde
03:00 Bodrumspor - Eyüpspor
04:45 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Tuzlaspor - BB. Erzurumspor
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Red Bull Uçuş Günü
11:25 Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası
12:30 Avrupa Stüdyosu
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
16:25 Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor
18:30 Teknik Analiz
19:55 Adanaspor - Altay
22:00 Dakika Skor
23:45 Stadyum