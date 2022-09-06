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06 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

06 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

06 Eylül 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Spor Toto 1. Lig Özetler

02:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 FIFA Magazin

02:55 Efsanelerin İzinde

03:00 Bodrumspor - Eyüpspor

04:45 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Tuzlaspor - BB. Erzurumspor

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Red Bull Uçuş Günü

11:25 Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası

12:30 Avrupa Stüdyosu

13:55 Spor Takvimi

14:00 Spor Haftasonu

16:00 Spor Bülteni

16:25 Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor

18:30 Teknik Analiz

19:55 Adanaspor - Altay

22:00 Dakika Skor

23:45 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

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