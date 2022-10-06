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06 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

06 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

06 Ekim 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

02:55 Spor Takvimi

03:00 Stadyum

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:55 BB. Erzurumspor - A. Denizlispor

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

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