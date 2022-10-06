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06 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

06 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

06 Ekim 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

02:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

03:45 Süper Lig'in Gol Krallari

04:00 A. Konyaspor - Hk Ümraniyespor

05:45 Süper Lig'in Gol Krallari

06:00 Dg Sivasspor - A. Hatayspor

07:45 Süper Lig'in Gol Krallari

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Trabzonspor - Samsunspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Gençlerbirliği - Galatasaray

14:15 Süper Lig'in Gol Krallari

14:30 Süper Lig Maç Özetleri

15:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

17:45 Süper Lig'in Gol Krallari

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 beIN Süper Lig

20:00 V.f.karagümrük - İstanbulspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Maç Özetleri beIN TV Haberler

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