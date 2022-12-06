06 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 06 Aralık 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Kupa Saati 01:00 Dünya Kupası Özetler 01:45 Spor Toto 1. Lig Özetler 02:00 Japonya - Hırvatistan 03:45 Spor Toto 1. Lig Özetler 04:15 Brezilya - Güney Kore 06:00 Kupa Saati 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Dünya Kupası Özetler 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 Dünya Kupası Özetler 13:55 Spor Takvimi 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 20:00 Kupa Saati 22:00 Gündem Futbol Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent — Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022 Kaynak: InterSinema.com / TV Spor Trt TV Haberler

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