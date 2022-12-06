06 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
06 Aralık 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Saati
01:00 Dünya Kupası Özetler
01:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:00 Japonya - Hırvatistan
03:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:15 Brezilya - Güney Kore
06:00 Kupa Saati
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Dünya Kupası Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Dünya Kupası Özetler
13:55 Spor Takvimi
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
20:00 Kupa Saati
22:00 Gündem Futbol
Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent— Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022