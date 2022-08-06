06 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
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Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İleri Üçlü
02:00 Teknik Analiz
03:30 İleri Üçlü
05:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Spor Bülteni
17:00 Aktüel Futbol Transfer
18:55 Azerbaycan - Türkiye
20:30 Spor Bülteni
20:55 Spor Takvimi
21:00 Dakika Skor
23:45 Futbol Gecesi
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