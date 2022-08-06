06 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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06 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

06 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

 - Güncelleme:

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İleri Üçlü

02:00 Teknik Analiz

03:30 İleri Üçlü

05:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

13:00 Spor Bülteni

14:00 Gündem Futbol Transfer

16:00 Spor Bülteni

17:00 Aktüel Futbol Transfer

18:55 Azerbaycan - Türkiye

20:30 Spor Bülteni

20:55 Spor Takvimi

21:00 Dakika Skor

23:45 Futbol Gecesi

InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Futbol Trt TV Haberler

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