06 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı
06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
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Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Duy Beni
02:45 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Ah Nerede
14:30 Duy Beni
17:00 Delisin
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek
23:00 Çok Akustik
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