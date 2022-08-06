06 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı 06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Duy Beni 02:45 Kiralık Aşk 05:00 Erkenci Kuş 06:15 İki Aile 08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir 09:00 Ayrıcalıklı Rotalar 09:45 Yüksek Sosyete 11:15 Ah Nerede 14:30 Duy Beni 17:00 Delisin 18:45 Star Haber 20:00 Düğün Dernek 23:00 Çok Akustik InterSinema.com / TV Duy Beni Star TV Haberler

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