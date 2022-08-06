06 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı
06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
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Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Son Tanık
04:00 Magazin D Yaz
04:45 Bodrum Masalı
06:45 Afili Aşk
09:45 Magazin D Cumartesi
13:15 Arda ile Omuz Omuza
14:15 Aşk İksiri
16:00 İki İyi Çocuk
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Dinozor Avı
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