06 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı 06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var? Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Son Tanık 04:00 Magazin D Yaz 04:45 Bodrum Masalı 06:45 Afili Aşk 09:45 Magazin D Cumartesi 13:15 Arda ile Omuz Omuza 14:15 Aşk İksiri 16:00 İki İyi Çocuk 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:45 Dinozor Avı InterSinema.com / TV Kanal D TV Haberler

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