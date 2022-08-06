06 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Trio 00:30 Z Raporu 01:00 İstanbulspor - Trabzonspor 02:45 1. Lig Haftanın Golleri 03:00 beIN Süper Lig 04:00 Trio 04:30 Z Raporu 05:00 Sanal Direktör 05:45 1. Lig Haftanın Golleri 06:00 V. Karagümrük - A. Alanyaspor 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 İstanbulspor - Trabzonspor 09:45 1. Lig Haftanın Golleri 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 Sanal Direktör 12:45 Ankaragücü - Konyaspor 13:00 Erzurumspor - Fenerbahçe 14:30 1. Lig Maç Özetleri 15:00 Süper Lig Top 100 Gol 16:00 İstanbulspor - Trabzonspor 17:45 Ankaragücü - Konyaspor 18:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor 18:45 Maç Başlıyor 19:15 D.g.sivasspor - Gaziantep 21:15 beIN Süper Lig 21:45 Beşiktaş - Y.kayserispor 23:45 beIN Süper Lig InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu İstanbulspor Trabzonspor beIN TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 06 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.