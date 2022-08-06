06 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
00:30 Z Raporu
01:00 İstanbulspor - Trabzonspor
02:45 1. Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Süper Lig
04:00 Trio
04:30 Z Raporu
05:00 Sanal Direktör
05:45 1. Lig Haftanın Golleri
06:00 V. Karagümrük - A. Alanyaspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 İstanbulspor - Trabzonspor
09:45 1. Lig Haftanın Golleri
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Sanal Direktör
12:45 Ankaragücü - Konyaspor
13:00 Erzurumspor - Fenerbahçe
14:30 1. Lig Maç Özetleri
15:00 Süper Lig Top 100 Gol
16:00 İstanbulspor - Trabzonspor
17:45 Ankaragücü - Konyaspor
18:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor
18:45 Maç Başlıyor
19:15 D.g.sivasspor - Gaziantep
21:15 beIN Süper Lig
21:45 Beşiktaş - Y.kayserispor
23:45 beIN Süper Lig