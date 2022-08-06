06 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı
06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
- Güncelleme:
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Gül Masalı
03:20 Nitro Rush
05:10 Nitro Rush
07:00 Sen Anlat Karadeniz
09:15 Sağ Salim
11:15 Çakallarla Dans
13:15 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
15:25 Gül Masalı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam
22:45 Labirent: Ölümcül Kaçış
InterSinema.com / TV