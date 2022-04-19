06:06 Saat anlamı ve yorumu nedir? 06 06 saati ne anlama geliyor? 06.06 saati ne demek, ne manaya gelir?

06:06 Saat anlamı nedir? Saatlerden anlamı en çok merak edilen saat 05:05 'dir. Peki saat 06:06 'yı gösterdiğinde bu ne anlama geliyor? Saat 06.06 olduğunda arkadaşınıza, sevdiğiniz kişiye hangi mesaj gönderilir? 06:06 saat anlamı nedir? 06 06 ne demek? İşte yanıtı...

06:06 SAAT ANLAMI NEDİR?

06:06 saat anlamı:

"Bu saatin anlamı kişinin sahip olduğu maddi şeylere ve zenginliklere daha az odaklanması gerektiğini göstermektedir. Saat yorumcuları sahip olduğunuz şeylere ulaşmanızda yardımcı olan kim varsa onlara teşekkür edilmesi gerektiğini bildirmektedir. Bu saatin anlamı yorumculara göre maddi şeyleri bir kenara bırakıp manevi yaşamda güçlenmeye çalışılması gerektiğini belirtir. Kısacası bu saatin anlamı biraz olumsuz gibi durabilir."

anlamlarına gelmektedir.

Bazı kaynaklara göre ise 06 06 saatinin anlamı "Herhangi bir teklif için kötü bir gün." anlamına gelmektedir.

ÇİFT SAATLERİN ANLAMLARI NELERDİR?

Saat anlamlarında kabul gören manalar aşağıdaki gibidir. Bazı sitelerde anlamları değişse de genel olarak çift saatlerin anlamları bu şekildedir diyebiliriz.

00:00 Saat Anlamı : "Seni şu anda rüyasında görüyor"

01:01 Saat Anlamı : "Seni seviyor"

02:02 Saat Anlamı : "Senden hoşlanıyor"

03:03 Saat Anlamı : "Sana aşık olmaya başlıyor"

04:04 Saat Anlamı : "Seni çok seviyor"

05:05 Saat Anlamı : "Senden nefret ediyor"

06:06 Saat Anlamı : "Herhangi bir teklif için kötü bir gün"

07:07 Saat Anlamı : "Senden çocuk yapmak istiyor"

08:08 Saat Anlamı : "Sana kahvaltı teklif edecek"

09:09 Saat Anlamı : "Seni üzecek bir söz söyleyecek"

10:10 Saat Anlamı : "Senden ayrılmak için fırsat kolluyor"

11:11 Saat Anlamı : "Sana sürpriz bir hediyesi var"

12:12 Saat Anlamı : "Seni ailesine anlatacak"

13:13 Saat Anlamı : "Seninle konuşmaya utanıyor"

14:14 Saat Anlamı : "Evlenme teklifi etmeyi düşünüyor"

15:15 Saat Anlamı : "Seninle kaçmak istiyor"

16:16 Saat Anlamı : "Seni arkadaşlarına anlatıyor"

17:17 Saat Anlamı : "Seninle aynı hayalleri kuruyor"

18:18 Saat Anlamı : "Seni herkesten daha çok seviyor"

19:19 Saat Anlamı : "Elini tutmak istiyor"

20:20 Saat Anlamı : "Şu anda başkasıyla yan yana"

21:21 Saat Anlamı : "Seninle ilgili gelecek hayalleri kuruyor"

22:22 Saat Anlamı : "Sana kahve ısmarlayacak"

23:23 Saat Anlamı : "Senin için hayatının ilki ve teki olduğunu düşünüyor"

SAAT NEDİR?

Saat, zamanı ölçmeye yarayan alettir. İki farklı zaman arasındaki farkı insanlar tarafından oluşturulan ölçüler dahilinde ölçmeyi sağlar. Saatin rakamları arasındaki açılar 30 derecedir.

SAAT TARİHİ

Saat, ilk defa MÖ 4000'lerde Mısır'da kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar, Güneş'in her gün belirli bir düzende doğup battığını keşfetmişti. Bundan yararlanarak güneş saatini icat etmeyi başardılar. Bu saat çeşidinde dik duran bir cismin güneşin geliş açısına göre oluşturduğu gölge boyuna bakılarak saat hesaplanıyordu. Ancak güneş saatinin bir eksikliği vardı. Geceleri güneş olmadığından dolayı çalışamıyordu. Bunun üzerine Antik Mısırlılar kum saati ve su saatini icat ettiler.