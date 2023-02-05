05 Şubat 2023 Star Yayın Akışı TV Haberleri 05 Şubat 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Çöp Adam 02:30 Boşver Arkadaş 04:00 Baba Ocağı 06:15 Gecenin Ucunda 09:00 Meltem Demir ile Hanımeli 10:00 En Güzel Bölüm 10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Ömer 16:00 Çöp Adam 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Yalı Çapkını Kaynak: InterSinema.com / TV Çöp Adam Star TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 05 Şubat 2023 Star Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.