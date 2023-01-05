05 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 05 Ocak 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 04:00 İspanya La Liga Özetler 04:30 Portekiz Süper Lig Özetler 04:55 Spor Takvimi 05:00 Teknik Analiz 14:00 TBMM-TV Kaynak: InterSinema.com / TV Spor TV Haberler

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