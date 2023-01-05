05 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
05 Ocak 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:00 İspanya La Liga Özetler
04:30 Portekiz Süper Lig Özetler
04:55 Spor Takvimi
05:00 Teknik Analiz
14:00 TBMM-TV
Kaynak: InterSinema.com / TV