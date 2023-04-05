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05 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

05 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

05 Nisan 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 İspanya La Liga Özetler

03:30 Stadyum

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

15:40 Portekiz Süper Lig Özetler

16:00 Hedef Süper Lig

17:20 Haftanın Ardından

18:00 Spor Merkezi

19:40 Avrupa'dan Futbol

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

20:25 Spor Takvimi

20:30 Futbol Anadolu

21:55 Juventus - Inter

Kaynak: InterSinema.com / TV

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