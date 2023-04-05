Üye Girişi
Haberi Paylaş
05 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

05 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

05 Nisan 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 İstanbulspor - V. Karagümrük

03:15 Süper Lig Haftanın Golleri

03:30 M. Başakşehir - Ankaragücü

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 Galatasaray - A. Demirspor

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Trabzonspor - Y. Kayserispor

11:00 Bein Manşet

12:30 Kocaelispor - Beşiktaş

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Kasımpaşa - Trabzonspor

15:00 Sivasspor - Başakşehir

15:30 Konyaspor - Antalyaspor

16:00 İstanbulspor - V. Karagümrük

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Bein 1. Lig

20:30 Sporun Mabetleri

21:00 Final

22:30 Kuralina Göre

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri İstanbulspor TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title