05 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

Yargı dizisi bitiyor mu? Yargı FİNAL mi yapıyor? Yargı bitiyor mu, bitecek iddiası!

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 4 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 4 Nisan Puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi kim oldu? 4 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?