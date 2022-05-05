05 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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05 Mayıs 2022 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:10 Sadakatsiz
02:15 Büyük İkilem
03:45 Gelinim Mutfakta
06:30 Sihirli Annem
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Belalı Tanık
22:30 Belalı Tanık
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