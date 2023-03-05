05 Mart 2023 Tv 2 Yayın Akışı
TV Haberleri
05 Mart 2023 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:15 Kelime Oyunu
01:15 Adını Feriha Koydum
03:30 Elveda Derken
04:45 Kanıt
06:00 Yaralı Kuşlar
07:00 Elveda Derken
08:15 Siyah Beyaz Aşk
10:30 Adını Feriha Koydum
12:00 Merhamet
13:45 Zalim İstanbul
15:45 Poyraz Karayel
18:00 Siyah Beyaz Aşk
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Zalim İstanbul
23:00 Kanıt