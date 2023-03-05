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05 Mart 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

05 Mart 2023 Star Yayın Akışı

05 Mart 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Gecenin Ucunda

03:30 Toprak ile Fidan

04:30 Söz

08:00 Gecenin Ucunda

10:15 Meltem Demir ile Hanımeli

11:15 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe Deprem Bölgesinde

13:00 Ömer

15:15 Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Ekşi Elmalar

22:00 Ekşi Elmalar

23:45 Ömer

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: InterSinema.com / TV

Gecenin Ucunda Ömer Dizi Star TV Haberler

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