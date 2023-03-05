05 Mart 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
05 Mart 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:30 Gecenin Ucunda
03:30 Toprak ile Fidan
04:30 Söz
08:00 Gecenin Ucunda
10:15 Meltem Demir ile Hanımeli
11:15 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe Deprem Bölgesinde
13:00 Ömer
15:15 Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Ekşi Elmalar
22:00 Ekşi Elmalar
23:45 Ömer