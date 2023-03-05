05 Mart 2023 Star Yayın Akışı TV Haberleri 05 Mart 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:30 Gecenin Ucunda 03:30 Toprak ile Fidan 04:30 Söz 08:00 Gecenin Ucunda 10:15 Meltem Demir ile Hanımeli 11:15 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe Deprem Bölgesinde 13:00 Ömer 15:15 Dizi 18:15 Star Haber 19:00 Toprak ile Fidan 20:00 Ekşi Elmalar 22:00 Ekşi Elmalar 23:45 Ömer Kaynak: InterSinema.com / TV Gecenin Ucunda Ömer Dizi Star TV Haberler

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