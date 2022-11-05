05 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
05 Kasım 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Yürek Çıkmazı
02:30 Kasaba Doktoru
05:00 Şehrime Hoş Geldiniz
05:25 Yedi Numara
06:15 Kalk Gidelim
10:00 Hayallerinin Peşinde
10:55 Yürek Çıkmazı
13:25 Sosyete Şaban
15:45 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı