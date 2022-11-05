05 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 05 Kasım 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Stadyum 03:30 Dünya Kupası Hikayeleri 04:05 FIFA Magazin 04:30 Spor Artı 05:30 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK 08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 08:55 Spor Takvimi 09:00 Spor Bülteni 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:00 Derbi Özel 13:25 Manisa FK - Sakaryaspor 15:30 Derbi Özel 15:55 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği 18:00 Stadyum 18:55 Altay - Beyçimento Bandırmaspor 21:00 Dakika Skor 22:00 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Trt TV Haberler

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