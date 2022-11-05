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05 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

05 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

05 Kasım 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

03:30 Dünya Kupası Hikayeleri

04:05 FIFA Magazin

04:30 Spor Artı

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Bülteni

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:00 Derbi Özel

13:25 Manisa FK - Sakaryaspor

15:30 Derbi Özel

15:55 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

18:00 Stadyum

18:55 Altay - Beyçimento Bandırmaspor

21:00 Dakika Skor

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Trt TV Haberler

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