05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 05 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Türkiye - Faroe Adaları 03:45 Milli Maç Özel 05:00 Spor Artı 06:00 2021-2022 Sezonu Derleme 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Türkiye - Faroe Adaları 08:40 2021-2022 Sezonu Derleme 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Sabahı 12:00 Spor Bülteni 13:00 Avrupa Stüdyosu 15:00 Spor Bülteni 15:55 Türkiye - Portekiz 18:00 Spor Bülteni 18:30 Set Sayısı 18:55 Türkiye - Belçika 21:00 Set Sayısı 21:30 Gündem Futbol 23:00 Aktüel Futbol InterSinema.com / TV Faroe Adaları Türkiye Trt TV Haberler

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