05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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05 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Türkiye - Faroe Adaları
03:45 Milli Maç Özel
05:00 Spor Artı
06:00 2021-2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Faroe Adaları
08:40 2021-2022 Sezonu Derleme
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:00 Spor Bülteni
13:00 Avrupa Stüdyosu
15:00 Spor Bülteni
15:55 Türkiye - Portekiz
18:00 Spor Bülteni
18:30 Set Sayısı
18:55 Türkiye - Belçika
21:00 Set Sayısı
21:30 Gündem Futbol
23:00 Aktüel Futbol
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