05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

05 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Türkiye - Faroe Adaları

03:45 Milli Maç Özel

05:00 Spor Artı

06:00 2021-2022 Sezonu Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - Faroe Adaları

08:40 2021-2022 Sezonu Derleme

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Sabahı

12:00 Spor Bülteni

13:00 Avrupa Stüdyosu

15:00 Spor Bülteni

15:55 Türkiye - Portekiz

18:00 Spor Bülteni

18:30 Set Sayısı

18:55 Türkiye - Belçika

21:00 Set Sayısı

21:30 Gündem Futbol

23:00 Aktüel Futbol

InterSinema.com / TV

Faroe Adaları Türkiye Trt TV Haberler

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